DÉGUSTATIONS DOMAINE DES ORJOULS Montpellier

DÉGUSTATIONS DOMAINE DES ORJOULS

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Créé en 2006 au cœur des terrasses du Larzac à Saint Jean de Fos.

Ici, la tradition viticole se transmet de génération en génération. Tristan a pris la relève de l’exploitation familiale, collaborant avec son grand-père Jean et son père Renaud .

Ensemble, ils allient savoir-faire ancestral et techniques modernes pour offrir des vins d’exception, tout en préservant l’authenticité et les valeurs qui font la renommée du domaine.

Rencontre et dégustation libre avec les vignerons de 10h00 à 13h00, Guillaume, Stéph et Josselin prennent le relais de 13h00 à 19h30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

Created in 2006 in the heart of the Larzac terraces at Saint Jean de Fos.

Here, the winemaking tradition has been handed down from generation to generation. Tristan took over the family business, working with his grandfather Jean and his father Renaud .

