DÉGUSTATIONS DOMAINE SAINT DAUMARY EN PIC SAINT LOUP

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 Mars, rencontre vigneronne avec Julien Chapel du DOMAINE SAINT DAUMARY EN PIC SAINT LOUP

Julien créé en 1999 son domaine.

Vigneron, fils et petit fils de viticulteurs, il débute avec 4 hectares, le domaine comprend aujourd’hui 20 hectares en BIO.

Petite anecdote, Julien était le plus jeune vigneron du Languedoc Roussillon pour son 1er millésime de 1999, 19 ans !

Samedi 28 Mars, rencontre vigneronne avec Julien Chapel du DOMAINE SAINT DAUMARY EN PIC SAINT LOUP

Julien créé en 1999 son domaine.

Vigneron, fils et petit fils de viticulteurs, il débute avec 4 hectares, le domaine comprend aujourd’hui 20 hectares en BIO.

Petite anecdote, Julien était le plus jeune vigneron du Languedoc Roussillon pour son 1er millésime de 1999, 19 ans !

Rencontre et dégustation avec le vigneron de 10h à 13h. Guillaume, Steph et Josselin prennent le relais de 13h à 19h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

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English :

Saturday, March 28, meeting with Julien Chapel from DOMAINE SAINT DAUMARY EN PIC SAINT LOUP

Julien founded his domaine in 1999.

A winegrower, son and grandson of winegrowers, he began with 4 hectares, and today the estate comprises 20 hectares of organic vines.

A little anecdote: Julien was the youngest winegrower in Languedoc Roussillon for his 1st vintage in 1999, aged 19!

L’événement DÉGUSTATIONS DOMAINE SAINT DAUMARY EN PIC SAINT LOUP Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER