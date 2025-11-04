DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS À L’OFFICE DE TOURISME Montpellier
DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS À L’OFFICE DE TOURISME
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Début : 2025-11-04
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-11-04 2025-11-07 2025-11-12 2025-11-18 2025-11-21 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 2025-12-05 2025-12-09 2025-12-12 2025-12-16 2025-12-19 2025-12-22
Venez découvrir nos domaines viticoles/distilleries partenaires les 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 novembre ainsi que 02,05, 09, 12,16,19,22 décembre à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie !
De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables de Fêtes de fin d’année !
Présence des vignerons de 11h à 13h.
Notre conseiller en séjour Maixent prendra le relais de 14h à 17h.
Au programme des dégustations
04/11/2025 Distillerie Hidden
04/11/2025 La distillerie du Renard
07/11/2025 Domaine COSTE- UBESSE
10/11/2025 DOMAINE LA CLAUSADE
12/11/2025 DOMAINE DE SAUZET
18/11/2025 Les Compagnons de Maguelone
21/11/2025 Les Collines du Bourdic
25/11/2025 Domaine Ampelhus
Wine mes cœurs
27/11/2025 Domaine de l’Eglisette
02/12/2025 Domaine de verchant
05/12/2025 Domaine Guizard
09/12/2025 DOMAINE GUINAND
12/12/2025 CHATEAU DE FLAUGERGUES
16/12/2025 Château Capion
19/12/2025 Domaine Clos d’Elle
22/12/2025 DOMAINE DE FOURQUES
*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
English :
Come and discover our partner wineries/distilleries on November 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 and December 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 at the Tourist Office reception on Place de la Comédie!
German :
Entdecken Sie unsere Partner-Weingüter/Destillerien am 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 November sowie am 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 Dezember am Empfang des Office de Tourisme an der Place de la Comédie!
Italiano :
Venite a scoprire le nostre cantine/distillerie partner il 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 novembre e il 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 dicembre alla reception dell’Ufficio del Turismo in Place de la Comédie!
Espanol :
Venga a descubrir nuestras bodegas/destilerías asociadas los días 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 de noviembre y 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 de diciembre en la recepción de la Oficina de Turismo de la Place de la Comédie
