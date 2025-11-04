DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS À L’OFFICE DE TOURISME Montpellier

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS À L’OFFICE DE TOURISME

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-07 2025-11-12 2025-11-18 2025-11-21 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 2025-12-05 2025-12-09 2025-12-12 2025-12-16 2025-12-19 2025-12-22

Venez découvrir nos domaines viticoles/distilleries partenaires les 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 novembre ainsi que 02,05, 09, 12,16,19,22 décembre à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie !

De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables de Fêtes de fin d’année !

Présence des vignerons de 11h à 13h.

Notre conseiller en séjour Maixent prendra le relais de 14h à 17h.

Au programme des dégustations

04/11/2025 Distillerie Hidden

04/11/2025 La distillerie du Renard

07/11/2025 Domaine COSTE- UBESSE

10/11/2025 DOMAINE LA CLAUSADE

12/11/2025 DOMAINE DE SAUZET

18/11/2025 Les Compagnons de Maguelone

21/11/2025 Les Collines du Bourdic

25/11/2025 Domaine Ampelhus

Wine mes cœurs

27/11/2025 Domaine de l’Eglisette

02/12/2025 Domaine de verchant

05/12/2025 Domaine Guizard

09/12/2025 DOMAINE GUINAND

12/12/2025 CHATEAU DE FLAUGERGUES

16/12/2025 Château Capion

19/12/2025 Domaine Clos d’Elle

22/12/2025 DOMAINE DE FOURQUES

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Come and discover our partner wineries/distilleries on November 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 and December 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 at the Tourist Office reception on Place de la Comédie!

German :

Entdecken Sie unsere Partner-Weingüter/Destillerien am 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 November sowie am 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 Dezember am Empfang des Office de Tourisme an der Place de la Comédie!

Italiano :

Venite a scoprire le nostre cantine/distillerie partner il 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 novembre e il 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 dicembre alla reception dell’Ufficio del Turismo in Place de la Comédie!

Espanol :

Venga a descubrir nuestras bodegas/destilerías asociadas los días 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 de noviembre y 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 de diciembre en la recepción de la Oficina de Turismo de la Place de la Comédie

