DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS À L’OFFICE DE TOURISME

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-30

Venez découvrir nos domaines viticoles/distilleries partenaires les 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 novembre ainsi que 02,05, 09, 12,16,19,22 décembre à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie !

Venez découvrir nos domaines viticoles/distilleries partenaires les 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 novembre ainsi que 02,05, 09, 12,16,19,22 décembre à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie ! *

De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables de Fêtes de fin d’année !

Présence des vignerons de 11h à 13h.

Notre conseiller en séjour Maixent prendra le relais de 14h à 16h.

Au programme des dégustations

26 et 30 décembre Vins pétillants

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover our partner wineries/distilleries on November 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 and December 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 at the Tourist Office reception on Place de la Comédie!

L’événement DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS À L’OFFICE DE TOURISME Montpellier a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT MONTPELLIER