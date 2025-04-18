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Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges

Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges

Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges mardi 5 mai 2026.

Lieu : Bergerie des vignerons landais

Adresse : 31 chemin de Camentron

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Messanges

Dégustations gratuites de vins

Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:30:00
fin : 2026-05-05 12:30:00

Date(s) :
2026-05-05

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Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 33 35  caveau-messanges@tursan.fr

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English : Dégustations gratuites de vins

L’événement Dégustations gratuites de vins Messanges a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS

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