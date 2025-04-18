Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges
Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges mardi 5 mai 2026.
Messanges
Dégustations gratuites de vins
Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:30:00
fin : 2026-05-05 12:30:00
Date(s) :
2026-05-05
.
Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 33 35 caveau-messanges@tursan.fr
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English : Dégustations gratuites de vins
L’événement Dégustations gratuites de vins Messanges a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
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