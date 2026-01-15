DÉGUSTATIONS LA PETITE SIBERIE DU CLOS DES FÉES Montpellier

DÉGUSTATIONS LA PETITE SIBERIE DU CLOS DES FÉES

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

En moins de 20 ans Hervé a réussi le pari fou de faire du Clos des Fées l’un des domaines les plus emblématiques du Roussillon.

C est a Vingrau qu’il s’installe, dans un paysage incroyable, des cailloux, des falaises, des vignes au bras torturés, la tramontane …

LA PETITE SIBÉRIE 96% de Vielles vignes de Grenache, 2% de Mourvèdre et 2% de Syrah.

Parcelle unique de Vielles vignes sur le versant sud d’un mamelon orienté est-ouest.

Socle argilo-calcaire et coulée de schistes à forte teneur en fer.

1 bouteille sera ouverte

Dégustation à partir de 10h

English :

In less than 20 years, Hervé has succeeded in making Clos des Fées one of the most emblematic estates in Roussillon.

He settled in Vingrau, in an incredible landscape of pebbles, cliffs, vines with tortured arms, the tramontane …

LA PETITE SIBÉRIE: 96% old Grenache vines, 2% Mourvèdre and 2% Syrah.

