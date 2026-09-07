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Dégustations littéraires : Anne Plantagenet, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Dégustations littéraires : Anne Plantagenet, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation

Dégustations littéraires : Anne Plantagenet Jeudi 15 octobre, 19h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

Les Médiathèques ont le plaisir de vous convier à une dégustation littéraire avec Anne Plantagenet, à l’occasion de la sortie de son roman En l’asbence de corps paru chez les Éditions Julliard. Dans cet ouvrage la romancière relate un récit boulversant sur le procès de Cédric Jubillar qu’elle a suivi en octobre 2025.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr »}]
Lectures d’extraits avec la librairie Nouveau chapitre, et dégustation de vins par la cave Le Sommelier.

Parentalité : Astrid di Crollanlanza

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