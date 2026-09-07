Dégustations littéraires : Anne Plantagenet, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Dégustations littéraires : Anne Plantagenet Jeudi 15 octobre, 19h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00
Les Médiathèques ont le plaisir de vous convier à une dégustation littéraire avec Anne Plantagenet, à l’occasion de la sortie de son roman En l’asbence de corps paru chez les Éditions Julliard. Dans cet ouvrage la romancière relate un récit boulversant sur le procès de Cédric Jubillar qu’elle a suivi en octobre 2025.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr »}]
Lectures d’extraits avec la librairie Nouveau chapitre, et dégustation de vins par la cave Le Sommelier.
Parentalité : Astrid di Crollanlanza
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