DÉGUSTATIONS MAXIME RENAUDIN Montpellier

DÉGUSTATIONS MAXIME RENAUDIN

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Magnifique rouge d’exception du Languedoc, cette belle quille est élaborée par ce jeune vigneron formé chez Laurent Vaillé de La Grange des pères.

Micro-production de 2500 bouteilles, 40% Syrah, 40% Carignan et 20% Grenache en Biodynamie sur argilo-calcaire entre Jonquières et Saint Saturnin de Lucian. 24 mous en fûts

du fruits noirs, des épices, de garrigue de gruau de cacao, rond et équilibré, finesse et élégance cette cuvée rare témoigne du savoir-faire acquis auprès de Laurent Vaillé.

1 bouteille sera ouverte

Dégustation à partir de 10h

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

English :

An exceptional Languedoc red, this fine keel is made by a young winemaker trained by Laurent Vaillé at La Grange des Pères.

