DÉGUSTATIONS MUNTADA DU DOMAINE GAUBY Montpellier

DÉGUSTATIONS MUNTADA DU DOMAINE GAUBY

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Muntada, lieu-dit et cuvée extraordinaire provenant en majorité de vieux Grenache sur 2021.

Vin complexe, des arômes d’une élégance absolue, finesse et persistance, c est magnifique !

Au milieu des années 80, Gérard Gauby est un vigneron inspirant et passionné.

Ses vignes sont cultivées avec amour et respect pour le végétal et l’écosystème.

Il a révélé au monde la complexité et le potentiel du terroir de schistes et calcaires de Calce .

1 bouteille sera ouverte

Dégustation à partir de 10h

Ouvert du Lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30

NON-STOP le samedi de 9h00 à 19h30

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

English :

La Muntada, an extraordinary lieu-dit and cuvée made from a majority of old Grenache grapes from 2021.

A complex wine, with aromas of absolute elegance, finesse and persistence, it’s magnificent!

