DÉGUSTATIONS MUNTADA DU DOMAINE GAUBY Montpellier
7 Rue Marioge Montpellier Hérault
2026-01-24
La Muntada, lieu-dit et cuvée extraordinaire provenant en majorité de vieux Grenache sur 2021.
Vin complexe, des arômes d’une élégance absolue, finesse et persistance, c est magnifique !
Au milieu des années 80, Gérard Gauby est un vigneron inspirant et passionné.
Ses vignes sont cultivées avec amour et respect pour le végétal et l’écosystème.
Il a révélé au monde la complexité et le potentiel du terroir de schistes et calcaires de Calce .
1 bouteille sera ouverte
Dégustation à partir de 10h
7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com
English :
La Muntada, an extraordinary lieu-dit and cuvée made from a majority of old Grenache grapes from 2021.
A complex wine, with aromas of absolute elegance, finesse and persistence, it’s magnificent!
