DEGUSTATIONS OCTOBRE 2025 CAVES DES POETES Béziers

DEGUSTATIONS OCTOBRE 2025 CAVES DES POETES

61 Chemin de Badones Béziers Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

Les Caves des Poètes vous régalent ! Chaque samedi, dégustations gratuites liqueurs Alaryk, spiritueux naturels, bières Nootka et vins du monde Vinho Sélection.

Préparez vos agendas, c’est la rentrée aux Caves des Poètes ! Tout Octobre, profitez de dégustations gratuites . Un mois de découvertes à ne pas manquer !

Programme

Samedi 4 octobre Château Haut-Gleon

Samedi 11 octobre Mas Peyrolle

Samedi 18 octobre Domaine Saint-Antonin

Samedi 25 octobre Domaine Ravanès .

61 Chemin de Badones Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 39 79

English :

Les Caves des Poètes treat you! Free tastings every Saturday: Alaryk liqueurs, natural spirits, Nootka beers and Vinho Sélection world wines.

German :

Die Caves des Poètes verwöhnen Sie! Jeden Samstag kostenlose Verkostungen: Alaryk-Liköre, natürliche Spirituosen, Nootka-Bier und Vinho Sélection-Weine aus aller Welt.

Italiano :

Le Caves des Poètes ne hanno per tutti i gusti! Ogni sabato degustazioni gratuite: liquori Alaryk, liquori naturali, birre Nootka e vini del mondo Vinho Sélection.

Espanol :

Las Caves des Poètes tienen algo para todos los gustos Degustaciones gratuitas todos los sábados: licores Alaryk, aguardientes naturales, cervezas Nootka y vinos del mundo Vinho Sélection.

