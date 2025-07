Dégustations œnologiques et dinatoires Chenonceaux

Dégustations œnologiques et dinatoires Chenonceaux vendredi 11 juillet 2025.

Chenonceaux Indre-et-Loire

Début : 2025-07-11 20:00:00

2025-07-11

Soirée exclusive au Château de Chenonceau

Cette initiation à la dégustation vous convie, à travers les pièces du château, à découvrir les vins des appellations Touraine et Touraine -Chenonceaux,

Accompagnés d’un accord mets et vins en cinq temps.

La soirée se poursuit dans les jardins historiques illuminés et en musique.

Informations et réservations :

Tarif 145€/pers

Tenue correcte exigée

Nombre de personnes limité 145 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com

English :

?nological tastings and dinners

Exclusive evening at Château de Chenonceau

This introduction to wine tasting invites you to discover the wines of the Touraine and Touraine-Chenonceaux appellations as you explore the rooms of the château,

Accompanied by a five-part wine and food pairing.

German :

?nologische Verkostungen und Dinner

Exklusiver Abend im Schloss Chenonceau

Diese Einführung in die Weinprobe lädt Sie ein, durch die Räume des Schlosses zu gehen und die Weine der Appellationen Touraine und Touraine-Chenonceaux zu entdecken,

Begleitet werden sie von einer Wein- und Speisebegleitung in fünf Schritten.

Italiano :

Degustazioni e cene tecnologiche

Una serata esclusiva al Castello di Chenonceau

Questa introduzione alla degustazione di vini vi invita a scoprire i vini delle denominazioni Touraine e Touraine-Chenonceaux mentre esplorate le sale del castello,

Accompagnata da un abbinamento enogastronomico in cinque parti.

Espanol :

Cenas y degustaciones

Una velada exclusiva en el Château de Chenonceau

Esta iniciación a la cata de vinos le invita a descubrir los vinos de las denominaciones Touraine y Touraine-Chenonceaux mientras recorre las salas del castillo,

Acompañado de un maridaje de cinco platos.

L’événement Dégustations œnologiques et dinatoires Chenonceaux a été mis à jour le 2025-06-28 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER