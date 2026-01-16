Dégustations Passion et Partage CPH La Grande Boutique du Vin Saint-Memmie

Dégustations Passion et Partage

CPH La Grande Boutique du Vin 77 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

2026-03-13 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-19

Tout public

Chaque mois, CPH la Grande Boutique du Vin organise une dégustation à thème.

6 à 7 vins seront à l’honneur à chaque fois. Dîner compris par Le Petit Pasteur .

Partagez avec nous nos rencontres avec les vignerons, nos découvertes du terroir, notre savoir en viticulture et en œnologie autour de belles cuvées.

Vendredi 13 mars 2026 — Les whiskies avec la distillerie Rozelieures

Une immersion au cœur du whisky français grâce à la maison Rozelieures. Entre finesse aromatique, puissance maîtrisée et savoir-faire familial, cette dégustation vous fera voyager dans l’univers du whisky lorrain, réputé pour son élégance et son identité affirmée.

Début de la dégustation 19h30

Vendredi 10 avril 2026 — Bourgogne les Grands Vins d’auxerrois

Une dégustation mettant à l’honneur Chablis, Saint-Bris, Irancy et d’autres appellations de l’Auxerrois, pour découvrir la fraîcheur, la minéralité et l’élégance des terroirs du nord de la Bourgogne.

Début de la dégustation 19h30

Vendredi 22 mai 2026 — Tour de France des cépages phares

Un voyage gustatif à travers les cépages emblématiques de nos régions Syrah, Chenin, Gamay et bien d’autres encore. Une soirée idéale pour redécouvrir la richesse du patrimoine viticole français.

Début de la dégustation 19h30

Vendredi 19 juin 2026 — À la découverte des Monts de Champagne

Partez à la rencontre d’un terroir insolite et méconnu les Monts de Champagne. Des cuvées pleines de caractère, une identité locale affirmée et une approche singulière du vignoble champenois… Une soirée pétillante et captivante !

Début de la dégustation 19h30

70 €/personne

Réservation obligatoire par email, téléphone ou en boutique. .

CPH La Grande Boutique du Vin 77 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est chalons.lgbv@vinscph.com

