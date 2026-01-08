DÉGUSTATIONS SAINT EMILION GRAND CRU CHATEAU TERTRE ROTEBOEUF Montpellier

DÉGUSTATIONS SAINT EMILION GRAND CRU CHATEAU TERTRE ROTEBOEUF

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Prestigieux domaine viticole du vignoble bordelais, le Château Tertre-Roteboeuf produit sur l’appellation Saint Émilion Grand Cru .

Appartenant à François Mitjaville depuis les années 80, cette exploitation doit sa réputation à la qualité de ses vins . Au sein de ce domaine de renom, quête de performance et exigence de qualité sont les maîtres mots pour assurer son développement et valoriser le

Prestigieux domaine viticole du vignoble bordelais, le Château Tertre-Roteboeuf produit sur l’appellation Saint Émilion Grand Cru .

Appartenant à François Mitjaville depuis les années 80, cette exploitation doit sa réputation à la qualité de ses vins . Au sein de ce domaine de renom, quête de performance et exigence de qualité sont les maîtres mots pour assurer son développement et valoriser le terroir.

Grâce au travail d’un terroir d’exception et du cépage Merlot, les cuvées du Château Tertre-Roteboeuf font partie des plus grands vins de Bordeaux

DEGUSTATION A PARTIR DE 10H00… 1 BOUTEILLE SERA OUVERTE

Ouvert du Lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30

NON-STOP le samedi de 9h00 à 19h30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château Tertre-Roteboeuf is a prestigious vineyard in the Bordeaux region, producing wines in the Saint Émilion Grand Cru appellation.

Owned by François Mitjaville since the 1980s, this estate owes its reputation to the quality of its wines. At the heart of this renowned estate, the quest for performance and the demand for quality are the watchwords for ensuring its development and enhancing the value of its wines

L’événement DÉGUSTATIONS SAINT EMILION GRAND CRU CHATEAU TERTRE ROTEBOEUF Montpellier a été mis à jour le 2026-01-06 par 34 OT MONTPELLIER