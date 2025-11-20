Dégustations spéciales vieux millésimes Château du Seuil Aix-en-Provence

Dégustations spéciales vieux millésimes

Du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025 de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30. Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-20

Dégustation & Vente exceptionnelle au caveau du Domaine.

Venez déguster nos vieux millésimes de Château Grand Seuil blanc et rouge ! Dégustation commentée de vieux millésimes à 11h et à 16h30 sur les 3 jours.

Offres promotionnelles exceptionnelle sur de vieux millésimes. .

Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 15 99 caveau@chateauduseuil.fr

English :

Exceptional tasting & sales in the Domaine’s cellar.

German :

Außergewöhnliche Verkostung & Verkauf im Weinkeller des Weinguts.

Italiano :

Degustazione e vendita eccezionale nella cantina del Domaine.

Espanol :

Degustación excepcional y venta en la bodega del Domaine.

L’événement Dégustations spéciales vieux millésimes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence