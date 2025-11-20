Dégustations spéciales vieux millésimes Château du Seuil Aix-en-Provence
Dégustations spéciales vieux millésimes Château du Seuil Aix-en-Provence jeudi 20 novembre 2025.
Dégustations spéciales vieux millésimes
Du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025 de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30. Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-20
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-20
Dégustation & Vente exceptionnelle au caveau du Domaine.
Venez déguster nos vieux millésimes de Château Grand Seuil blanc et rouge ! Dégustation commentée de vieux millésimes à 11h et à 16h30 sur les 3 jours.
Offres promotionnelles exceptionnelle sur de vieux millésimes. .
Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 15 99 caveau@chateauduseuil.fr
English :
Exceptional tasting & sales in the Domaine’s cellar.
German :
Außergewöhnliche Verkostung & Verkauf im Weinkeller des Weinguts.
Italiano :
Degustazione e vendita eccezionale nella cantina del Domaine.
Espanol :
Degustación excepcional y venta en la bodega del Domaine.
L’événement Dégustations spéciales vieux millésimes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence