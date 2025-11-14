Dégustations spectacles par Sophie Jammet Solstice Beaune Beaune
Solstice Beaune 29 Blv Clémenceau Beaune Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-15 19:30:00
2025-11-14
Avec Sophie Jammet, le vin devient une histoire à raconter, à sentir, à vivre.
Sommelière passionnée et pleine de liberté, elle vous embarque dans un moment où les mots, les arômes et les émotions se répondent.
Son spectacle mêle dégustation, poésie et partage, pour faire tomber les barrières qui entourent souvent le vin. Ici, on goûte sans complexe, on rit, on échange, on découvre.
À l’occasion de la Vente des Vins, Solstice Cave accueille ce seule-en-scène unique, où théâtre et dégustation se rejoignent pour célébrer le vin dans toute sa sensibilité.
Une expérience poétique et gourmande, à partager les 14 et 15 novembre de 18h30 à 19h30. .
