Dégustations vigneronnes du Malbec Lounge Cahors
Dégustations vigneronnes du Malbec Lounge Cahors vendredi 1 mai 2026.
Dégustations vigneronnes du Malbec Lounge
Place François Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-08-28 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-07-06
Les vignerons viennent à vous! Il vous sera possible de venir déguster les différentes cuvées et les différents types de vins qu'ils proposent
Les vignerons viennent à vous! Il vous sera possible de venir déguster les différentes cuvées et les différents types de vins qu'ils proposent. Il vous sera également possible d'acheter des bouteilles directement au producteur présent.
.
Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The winemakers are coming to you! You can come and taste the different vintages and types of wine they offer
L’événement Dégustations vigneronnes du Malbec Lounge Cahors a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot