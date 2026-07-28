Informations pratiques

Conne-de-Labarde

Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots

425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:30:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Du 28 au 31 juillet dans le cadre du magnifique Domaine viticole des Verdots, dégustez la culture et approfondissez vos connaissances. A travers 4 conférences illustrées et vivantes agrémentées d’une dégustation gourmande de la Maison, Wessman, venez redécouvrir 4 figures qui ont marqué l’histoire de France Aliénor d’Aquitaine, Molière, Alfred Dreyfus et Coco Chanel.

Mardi 28 juillet de 16h30 à 18h Aliénor d’Aquitaine entre la France et l’Angleterre, le destin d’une reine.

Mercredi 29 juillet de 16h30 à 18h Molière, le rire comme miroir de la société.

Jeudi 30 juillet de 16h30 à 18h L’ Affaire Dreyfus la France déchirée.

Vendredi 31 juillet de 16h30 à 18h Coco Chanel une icône aux multiples facettes.

Dégustation de vin en option et diner au restaurant Maison Wessman Thierry Marx sur réservation par mail 48h à l’avance. .

425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

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English : Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots

L’événement Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides