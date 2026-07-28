Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots Conne-de-Labarde
mardi 28 juillet 2026 · Conne-de-Labarde
Informations pratiques
Conne-de-Labarde
Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots
425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:30:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Du 28 au 31 juillet dans le cadre du magnifique Domaine viticole des Verdots, dégustez la culture et approfondissez vos connaissances. A travers 4 conférences illustrées et vivantes agrémentées d’une dégustation gourmande de la Maison, Wessman, venez redécouvrir 4 figures qui ont marqué l’histoire de France Aliénor d’Aquitaine, Molière, Alfred Dreyfus et Coco Chanel.
Mardi 28 juillet de 16h30 à 18h Aliénor d’Aquitaine entre la France et l’Angleterre, le destin d’une reine.
Mercredi 29 juillet de 16h30 à 18h Molière, le rire comme miroir de la société.
Jeudi 30 juillet de 16h30 à 18h L’ Affaire Dreyfus la France déchirée.
Vendredi 31 juillet de 16h30 à 18h Coco Chanel une icône aux multiples facettes.
Dégustation de vin en option et diner au restaurant Maison Wessman Thierry Marx sur réservation par mail 48h à l’avance. .
425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots
L’événement Dégustez la Culture ! Aliénor d’Aquitaine, Molière, l’Affaire Dreyfus, Coco Chanel | Vignobles des Verdots Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Conne-de-Labarde (Dordogne)
- Soirée bar lounge | Château les Monderys Château les Monderys Conne-de-Labarde 31 juillet 2026
- Garden party | Château les Monderys Château les Monderys Conne-de-Labarde 1 août 2026
- Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 4 août 2026
- Soirée bar lounge | Château les Monderys Château les Monderys Conne-de-Labarde 6 août 2026
- Vignoble des Verdots | Dîner dans les vignes Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 7 août 2026