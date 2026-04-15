Dégustez les fromages de la fromagerie Gaugry !, Fromagerie Gaugry, Brochon

Dégustez les fromages de la fromagerie Gaugry ! 5 et 6 juin Fromagerie Gaugry Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Depuis trois générations, la fromagerie Gaugry propose des produits de qualité, fabriqués selon des méthodes et un savoir-faire Bourguignon authentique.

Située au coeur de la Bourgogne à Brochon, entre Dijon et Gevrey Chambertin, la Fromagerie Gaugry est spécialisée dans la fabrication de fromages au lait de vache à pâtes molles et croûtes lavées.

Nos fromages sont élaborés dans le plus grand respect des règles traditionnelles de fabrication, afin de vous offrir des produits authentiques et de qualité.

Nous proposons des visites libres gratuites et sans réservation préalable, ou des visites libres avec dégustation, aux personnes souhaitant découvrir la Fromagerie Gaugry et son site de production.

Fromagerie Gaugry 10 route Nationale 21220 Brochon Brochon 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « visites@gaugryfromager.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 34 00 05 »}]

L’entreprise familiale Gaugry fondée en 1946, vous invite à visiter ses installations et la fabrication de ses fromages

Fromagerie Gaugry