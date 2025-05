DÉGUST’ÔCÈDRE – Lauret, 28 mai 2025 07:00, Lauret.

Hérault

DÉGUST’ÔCÈDRE 969 route de Cazeneuve Lauret Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

2ème édition de Dégust’ô Cèdre ! Une soirée Dégustation avec la Vigneronne du château Lancyre autour d’un menu spécialement concocté pour l’occasion: un accord Mets et Vins pour découvrir les savoir-faire et mettre en valeur les produits de notre beau terroir. Venez partager ce moment de convivialité à l’Auberge du Cèdre.

969 route de Cazeneuve

Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02

English :

2nd edition of Dégust’ô Cèdre! An evening of wine tasting with the winemaker from Château Lancyre, with a menu specially concocted for the occasion: a food and wine pairing to discover our know-how and showcase the products of our beautiful region. Come and share this moment of conviviality at the Auberge du Cèdre.

German :

2. Ausgabe von Dégust’ô Cèdre! Ein Verkostungsabend mit der Winzerin des Château Lancyre und einem speziell für diesen Anlass zusammengestellten Menü: eine Kombination aus Speisen und Weinen, um das Know-how zu entdecken und die Produkte unseres schönen Terroirs zur Geltung zu bringen. Genießen Sie diesen geselligen Moment in der Auberge du Cèdre.

Italiano :

seconda edizione di Dégust’ô Cèdre! Una serata di degustazione con l’enologo di Château Lancyre e un menu appositamente studiato per l’occasione: un abbinamento cibo-vino per scoprire il know-how e valorizzare i prodotti della nostra bella regione. Venite a condividere questo momento di convivialità all’Auberge du Cèdre.

Espanol :

¡2ª edición de Dégust’ô Cèdre! Una velada de degustación de vinos con el enólogo del Château Lancyre y un menú especialmente elaborado para la ocasión: un maridaje para descubrir el saber hacer y poner en valor los productos de nuestra hermosa región. Venga a compartir este momento de convivencia en el Auberge du Cèdre.

