DÉGUST’ÔCÈDRE – Lauret 25 juin 2025 07:00

Hérault

DÉGUST’ÔCÈDRE 969 route de Cazeneuve Lauret Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Nos soirées DÉGUST’ÔCÈDRE remportant un grand succès, nous vous proposons donc la troisième édition.

Partez à la découverte des Blancs du Roussillon, avec Xavier Delcros des « Vins du Pic et d’Ailleurs », puis partagez un moment de convivialité autour d’un dîner.

969 route de Cazeneuve

Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02

English :

Our DÉGUST’ÔCÈDRE evenings are a great success, so we’re offering you the third edition.

Join Xavier Delcros from « Vins du Pic et d’Ailleurs » on a discovery tour of Roussillon whites, followed by a convivial dinner.

German :

Da unsere DÉGUST’ÔCÈDRE-Abende ein großer Erfolg sind, bieten wir Ihnen nun die dritte Ausgabe an.

Entdecken Sie mit Xavier Delcros von « Vins du Pic et d’Ailleurs » die Weißweine des Roussillon und genießen Sie anschließend ein gemeinsames Abendessen.

Italiano :

Le nostre serate DÉGUST’ÔCÈDRE hanno avuto un grande successo, quindi vi proponiamo la terza edizione.

Unitevi a Xavier Delcros di « Vins du Pic et d’Ailleurs » in un tour alla scoperta dei bianchi del Roussillon, seguito da una cena conviviale.

Espanol :

Nuestras veladas DÉGUST’ÔCÈDRE han sido un gran éxito, así que le traemos la tercera edición.

Acompañe a Xavier Delcros, de « Vins du Pic et d’Ailleurs », en un viaje de descubrimiento de los blancos del Rosellón, seguido de una agradable cena.

