Informations pratiques

Saint-Julien

DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN

Vilaris Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Dans le cadre du festival Dégustons l’été Venez à Vilaris pour des marchés nocturnes gourmands restauration sur place par les producteurs animation musicale

Dans le cadre du festival Dégustons l’été Venez à Vilaris pour des marchés nocturnes gourmands restauration sur place par les producteurs (composez votre menu à déguster sur place) animation musicale. Ambiance et bonne humeur au rendez-vous.

Pensez à apporter vos couverts

Espace jeux gratuits pour les enfants

Parking gratuit à proximité .

Vilaris Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie contact@stjulien34.fr

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English : DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN

As part of the festival Dégustons l’été Come to Vilaris for gourmet night markets on-site catering by producers musical entertainment

L’événement DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN Saint-Julien a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC