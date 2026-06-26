DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN Saint-Julien
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Julien
Informations pratiques
Saint-Julien
DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN
Vilaris Saint-Julien Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Dans le cadre du festival Dégustons l’été Venez à Vilaris pour des marchés nocturnes gourmands restauration sur place par les producteurs animation musicale
Dans le cadre du festival Dégustons l’été Venez à Vilaris pour des marchés nocturnes gourmands restauration sur place par les producteurs (composez votre menu à déguster sur place) animation musicale. Ambiance et bonne humeur au rendez-vous.
Pensez à apporter vos couverts
Espace jeux gratuits pour les enfants
Parking gratuit à proximité .
Vilaris Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie contact@stjulien34.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN
As part of the festival Dégustons l’été Come to Vilaris for gourmet night markets on-site catering by producers musical entertainment
L’événement DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN Saint-Julien a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Saint-Julien (Hérault)
- CONCERT DUO ALLEGRIA Saint-Julien 26 juillet 2026
- CONCERT DU TRIO BORSALINO Saint-Julien 2 août 2026