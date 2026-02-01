Déjà 30 ans Ecole Buissonnière Loches

Déjà 30 ans Ecole Buissonnière

À l’occasion de notre spectacle, nous vous invitons à célébrer avec nous les 30 ans de l’association ! Mais attention derrière les rires, les chansons et les souvenirs, la soirée pourrait bien prendre un tournant inattendu…

Spectacle théâtral et musical au profit des Restos du Cœur.

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 71 39 64 pascal.davignon@outlook.fr

English:

We invite you to join us for our show to celebrate the association?s 30th anniversary! But be warned: behind the laughter, the songs and the memories, the evening could well take an unexpected turn?

Theatrical and musical show in aid of Restos du C?ur.

