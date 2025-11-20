Déjà Réservé – Découverte du domaine électronique – Visite du site et échange avec des professionnels LACROIX Electronics Beaupreau Beaupréau-en-Mauges

Déjà Réservé – Découverte du domaine électronique – Visite du site et échange avec des professionnels Jeudi 20 novembre, 14h00 LACROIX Electronics Beaupreau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Cette visite est déjà complète, avec la visite du lycée de la roche sur yon.

LACROIX Electronics Beaupreau 220 rue Léonard de Vinci, 49600 BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Accueil d’une classe de BTS CIEL (Cybersécurité Informatique et Réseaux et Electronique), Option Electronique et Réseaux pour une visite de notre usine de production et un échange avec des salariés.