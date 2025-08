Déjà-vu Galerie espace temps Paris

L’exposition « Déjà-vu », présentée par Art for All Society et Avant-garde de Macao à la Galerie Espace Temps à Paris, invite les visiteurs à une exploration profonde de la mémoire, de l’identité et de la nature subjective du temps. Mettant en vedette trois artistes vidéastes et plasticiens de renom – Robert Cahen (France), Catherine Cheong (Macao) et Alice Kok (Macao) – l’exposition se penche sur le concept du « déjà-vu », faisant écho aux réflexions de Proust sur le « temps retrouvé » et de Freud sur l’« Unheimlich » (l’inquiétante étrangeté). À travers une gamme variée d’expressions artistiques incluant la vidéo, la gravure traditionnelle, la photographie et les procédés numériques , les artistes construisent des univers visuels captivants qui interrogent les récits personnels, la mémoire collective et la relation complexe entre le réel et le symbolique. Cette exposition sert de rappel poignant que pour avancer, il faut se souvenir, soulignant les strates d’expériences vécues dans un « espace temps » transitoire.

Une exposition de l’échange d’art sino-français « Déjà-vu » réunit trois artistes vidéastes de renom : Robert Cahen (France), Catherine Cheong (Macao) et Alice Kok (Macao) en explorant la notion fascinante du déjà-vu.

Du vendredi 22 août 2025 au samedi 30 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

Le jeudi 21 août 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Galerie espace temps 98 R. Quincampoix 75003 Paris

https://www.afamacau.com/ avantgardemacao@outlook.com https://www.facebook.com/ArtForAllSociety https://www.facebook.com/ArtForAllSociety