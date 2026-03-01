Déjà Vu une exposition du FRAC Bretagne Manoir de Kerlaouen Lesneven

Déjà Vu une exposition du FRAC Bretagne

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Une exposition d’oeuvres du FRAC Bretagne en partenariat avec Passerelle, centre d’art contemporain de Brest et la Ville de Lesneven.

Isabelle Arthuis, Lewis Baltz, Oliver Beer, Christina Dimitriadis,Hubert Duprat, Christelle Familiari, Ferruel & Guédon, Hao Jingban, Renée Levi, Maha Maamoun, Gilles Mahé, Bernard Piffaretti,Sarkis, Sturtevant, Christophe Viart, Christopher Williams

Il arrive parfois que l’on ait l’impression d’avoir déjà vécu une situation, déjà fréquenté un lieu, déjà vu une image. Cette sensation est brève, étrange, souvent impossible à expliquer.

On sait que ce n’est pas un souvenir précis, mais le sentiment persiste.

Cette exposition part de cette expérience familière: le déjà-vu.

Les œuvres présentées ne racontent pas des histoires nouvelles. Au contraire, elles rejouent, répètent,

reprennent des formes, des images, des gestes que l’on croit reconnaître. Certaines semblent venir d’un

autre temps. D’autres ressemblent à des images de films, de tableaux ou de souvenirs collectifs. Pourtant, en y regardant de plus près, quelque chose ne colle jamais tout à fait. Ici, le déjà-vu n’est pas une erreur. Il est une manière de regarder.

Entrée libre du mercredi au samedi de 14h à 19h

Visites de groupes sur rdv lesneven@cac-passerelle.com .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Déjà Vu une exposition du FRAC Bretagne

L’événement Déjà Vu une exposition du FRAC Bretagne Lesneven a été mis à jour le 2026-03-11 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne