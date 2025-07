Déj’Champêtre des Producteurs Domaine de Bilé Bassoues

Déj’Champêtre des Producteurs Domaine de Bilé Bassoues mardi 5 août 2025.

Déj’Champêtre des Producteurs

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-05 14:00:00

Date(s) :

2025-08-05

de 10h à 14h

Le 5 août, les déj’ champêtres s’achèveront en beauté avec une envolée musicale de Vincent Maxch et son piano, nous transportant sur les mélodies enjouées de la chanson française.

De 10h à 14h un déjeuner gourmand vous est également proposé par les producteurs présents au petit marché. Ce moment savoureux sera composé de mets salés à base d’Oie par la famille Brazzalotto de la Ferme des Grisettes accompagnés d’une part de melon bien frais & fruité. S’en suivra alors une assiette de plusieurs fromages crées avec originalité par Marie Duffo de la Chèvre qui Rit pour terminer en apothéose avec une part de croustade sucrée d’Isabelle

Tarifs repas (vin compris) :

14,50€ par personne

9,50€ par enfant de 5 à 10 ans

.

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97 contact@domaine-de-bile.com

English :

from 10 a.m. to 2 p.m

On August 5, the country lunches will end in style with a musical soaring by Vincent Maxch and his piano, transporting us to the playful melodies of French chanson.

From 10:00 a.m. to 2:00 p.m., a gourmet lunch will be served by the producers present at the small market. This tasty moment will feature goose-based savory dishes from the Brazzalotto family of Ferme des Grisettes, accompanied by a slice of fresh, fruity melon. This will be followed by a plate of cheeses created with originality by Marie Duffo from La Chèvre qui Rit, to end on a high note with a slice of sweet croustade from Isabelle

Meal prices (wine included) :

14.50? per person

9.50? per child from 5 to 10 years old

German :

von 10 bis 14 Uhr

Am 5. August werden die Déj? champêtres mit einem musikalischen Höhenflug von Vincent Maxch und seinem Klavier beendet, der uns zu den verspielten Melodien des französischen Chansons entführt.

Von 10:00 bis 14:00 Uhr bieten die auf dem kleinen Markt vertretenen Produzenten ein Feinschmecker-Mittagessen an. Die Familie Brazzalotto von der Ferme des Grisettes bietet herzhafte Gänsegerichte an, die mit einem Stück frischer und fruchtiger Melone serviert werden. Danach folgt eine Käseplatte mit verschiedenen Käsesorten, die von Marie Duffo von La Chèvre qui Rit originell kreiert wurden

Preise für das Essen (inkl. Wein) :

14,50? pro Person

9,50? pro Kind von 5 bis 10 Jahren

Italiano :

dalle 10.00 alle 14.00

Il 5 agosto, i pranzi in campagna si concluderanno in bellezza con l’esibizione musicale di Vincent Maxch e del suo pianoforte, che ci trasporterà nelle melodie spensierate della chanson francese.

Dalle 10.00 alle 14.00, un pranzo gourmet sarà servito dai produttori presenti al piccolo mercato. Questo gustoso pranzo prevede piatti saporiti a base di oca della famiglia Brazzalotto della Ferme des Grisettes, accompagnati da una fetta di melone fresco e fruttato. Seguirà un piatto di formaggi creati con originalità da Marie Duffo di La Chèvre qui Rit, per finire con una fetta di croustade dolce di Isabelle

Prezzi dei pasti (vino incluso) :

14,50 a persona

9,50 per bambino da 5 a 10 anni

Espanol :

de 10h a 14h

El 5 de agosto, los almuerzos campestres terminarán por todo lo alto con la actuación musical de Vincent Maxch y su piano, que nos hará viajar a través de las melodías desenfadadas de la chanson francesa.

De 10.00 a 14.00 horas, los productores presentes en el pequeño mercado servirán un almuerzo gastronómico. Este sabroso almuerzo incluirá sabrosos platos de oca preparados por la familia Brazzalotto de Ferme des Grisettes, acompañados de una rodaja de melón fresco y afrutado. A continuación, Marie Duffo, de La Chèvre qui Rit, ofrecerá un plato de quesos creados con originalidad, que culminará con una porción de croustade dulce de Isabelle

Precios de las comidas (vino incluido) :

14,50 por persona

9,50 por niño de 5 a 10 años

L’événement Déj’Champêtre des Producteurs Bassoues a été mis à jour le 2025-06-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65