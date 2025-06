Dejeuner a la campagne et expo de vieux tracteurs Soirée DJ en plein air – Vahl-lès-Bénestroff 29 juin 2025 07:00

Moselle

Dejeuner a la campagne et expo de vieux tracteurs Soirée DJ en plein air Vahl-lès-Bénestroff Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Le 27 juin Soirée DJ Plein air à partir de 22h. Entrée 5E

Le 29 juin Animations mise en route d’un Ford de 1940, initiations au tir à l’arc, mölkky, fléchettes, démonstration bois et verre.

Repas cuisse de boeuf à broche.

Tarif 18E adulte et 10E enfant de 3 à 12 ans.Tout public

.

Vahl-lès-Bénestroff 57670 Moselle Grand Est +33 6 78 76 57 53

English :

June 27: Plein air DJ party from 10pm. Admission 5E

June 29: Activities: start-up of a 1940 Ford, archery, mölkky, darts, wood and glass demonstrations.

Meal: spit-roasted leg of beef.

Price: 18E for adults and 10E for children aged 3 to 12.

German :

Am 27. Juni: DJ-Abend Pleinair ab 22 Uhr. Eintritt 5E

29. Juni: Animationen: Inbetriebnahme eines Ford aus dem Jahr 1940, Einführungen in Bogenschießen, Mölkky, Darts, Holz- und Glasvorführungen.

Essen: Ochsenkeule am Spieß.

Preis: 18E Erwachsene und 10E Kinder von 3 bis 12 Jahren.

Italiano :

27 giugno: serata DJ all’aperto dalle 22:00. Ingresso 5E

29 giugno: attività: avviamento di una Ford del 1940, tiro con l’arco, mölkky, freccette, dimostrazione di legno e vetro.

Pasto: coscia di manzo allo spiedo.

Prezzo: 18E per gli adulti e 10E per i bambini dai 3 ai 12 anni.

Espanol :

27 de junio: Noche de DJ al aire libre a partir de las 22.00 horas. Entrada 5E

29 de junio: Actividades: puesta en marcha de un Ford de 1940, tiro con arco, mölkky, dardos, demostración de madera y vidrio.

Comida: pierna de ternera al asador.

Precio: 18E para adultos y 10E para niños de 3 a 12 años.

L’événement Dejeuner a la campagne et expo de vieux tracteurs Soirée DJ en plein air Vahl-lès-Bénestroff a été mis à jour le 2025-06-12 par OT DU PAYS SAULNOIS