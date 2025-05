Déjeuner artistique en Baie de Tressény – Rue du stade Guissény, 14 juin 2025 11:30, Guissény.

Finistère

Déjeuner artistique en Baie de Tressény Rue du stade Au bout du chemin des Garennes Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 11:30:00

fin : 2025-06-14 16:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Lâchez prise à Guisseny avec l’inauguration des Ribin’ de l’Imaginaire !

Plongez dans une expérience unique où l’art, la musique et la gastronomie se rencontrent au bord de la mer. Voici ce qui vous attend

11h30-13h Concert d’Endro

Ouvrez votre appétit avec les mélodies envoûtantes du duo guitare-harpe Endro. Laissez-vous transporter par la musique de Klervi Rouyer, harpiste, et de Neven Le Pennec, guitariste, qui résonnera en harmonie avec le cadre magnifique du bord de mer.

12h30-14h30 Déjeuner en musique

Dégustez des plats 100% Côte des Légendes préparés par des restaurateurs de la Roulotte gourmande & co, le tout accompagné par l’ambiance musicale de Radio Nebulah. Un moment de plaisir gustatif et auditif à ne pas manquer !

14h30-16h Sieste musicale ou balade contée ?

En début d’après-midi, deux options s’offrent à vous > Siestes musicales Détendez-vous avec les sons apaisants du DJ et producteur Just Jul’.

> Balade contée Partez pour une balade d’1h30 avec la conteuse Patricia Sanchez. Elle vous guidera sur les traces de la légende de Sezny, le long du GR® 34, pour une découverte magique de ce bout de côte légendaire.

Réservation GRATUITE pour la balade contée sur fabriquedimaginaire.bzh et dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham ou Brignogan

Découverte artistique

Au cœur de cet événement, vous aurez l’honneur de découvrir une nouvelle œuvre d’art en Côte des Légendes la harpe-bateau du collectif italien Ars ruralis. Une création unique qui ajoutera une touche de magie à cette journée déjà exceptionnelle. Rejoignez-nous pour cette inauguration publique et festive des Ribin’ de l’Imaginaire et laissez-vous emporter par la magie de l’art et de la nature.

INFOS PRATIQUES

Accès libre

PLUS D’INFOS 02 29 61 13 60 · tourisme@cotedeslegendes.bzh

dans nos 3 bureaux d’information touristique (à Lesneven, Meneham et à Brignogan)

et sur fabriquedimaginaire.bzh

ACCES ET STATIONNEMENT

Rue du Stade, à Guissény.

Le site se trouve au bout du Chemin des Garennes (cheminement piéton). .

Rue du stade Au bout du chemin des Garennes

Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner artistique en Baie de Tressény Guissény a été mis à jour le 2025-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne