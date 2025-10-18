Déjeuner Automnal chez Colette Domaine de Montine Grignan

Déjeuner Automnal chez Colette Domaine de Montine Grignan samedi 18 octobre 2025.

Déjeuner Automnal chez Colette

Domaine de Montine Domaine de Montine Restaurant Chez Colette Grignan Drôme

Début : 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Pour les midis de ce week-end (samedi et dimanche) nous vous invitons chaleureusement à notre déjeuner automnal.

Service de 12h00 à 13h00. Réservation conseillée.

Domaine de Montine Domaine de Montine Restaurant Chez Colette Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr

English :

For lunch this weekend (Saturday and Sunday), we warmly invite you to our autumn lunch.

Service from 12:00 to 13:00. Reservations recommended.

German :

Für die Mittagsstunden an diesem Wochenende (Samstag und Sonntag) laden wir Sie herzlich zu unserem herbstlichen Mittagessen ein.

Service von 12.00 bis 13.00 Uhr. Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Per il pranzo di questo fine settimana (sabato e domenica) vi invitiamo calorosamente al nostro pranzo autunnale.

Servizio dalle 12:00 alle 13:00. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Para el almuerzo de este fin de semana (sábado y domingo) le invitamos cordialmente a nuestro almuerzo de otoño.

Servicio de 12:00 a 13:00. Se recomienda reservar.

