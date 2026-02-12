DÉJEUNER AUX TRIPES Mont Lozère et Goulet

DÉJEUNER AUX TRIPES Mont Lozère et Goulet dimanche 22 février 2026.

Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le comité des fêtes vous propose un déjeuner aux tripes
Charcuteries tripes fromage fruit (ou déjeuner sucré)
15€ par personne
Réservez votre place au 06 85 83 46 13
Belvezet Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie  

English :

The Comité des Fêtes proposes a tripe lunch:
Cold cuts tripe cheese fruit (or sweet lunch)
15? per person
Reserve your place by calling 06 85 83 46 13

