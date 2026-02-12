DÉJEUNER AUX TRIPES Mont Lozère et Goulet
DÉJEUNER AUX TRIPES Mont Lozère et Goulet dimanche 22 février 2026.
DÉJEUNER AUX TRIPES
Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Le comité des fêtes vous propose un déjeuner aux tripes
Charcuteries tripes fromage fruit (ou déjeuner sucré)
15€ par personne
Réservez votre place au 06 85 83 46 13
Belvezet Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie
English :
The Comité des Fêtes proposes a tripe lunch:
Cold cuts tripe cheese fruit (or sweet lunch)
15? per person
Reserve your place by calling 06 85 83 46 13
L’événement DÉJEUNER AUX TRIPES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-10 par 48-OT Mont Lozere