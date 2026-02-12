DÉJEUNER AUX TRIPES Mont Lozère et Goulet

DÉJEUNER AUX TRIPES

Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le comité des fêtes vous propose un déjeuner aux tripes

Charcuteries tripes fromage fruit (ou déjeuner sucré)

15€ par personne

Réservez votre place au 06 85 83 46 13

Belvezet Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

The Comité des Fêtes proposes a tripe lunch:

Cold cuts tripe cheese fruit (or sweet lunch)

15? per person

Reserve your place by calling 06 85 83 46 13

