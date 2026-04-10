déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac
déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac dimanche 19 avril 2026.
Tayrac
déjeuner aux tripous et tête de veau
Tayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Un petit déjeuner typiquement Aveyronnais !
Tripoux et tête de veau. 14 .
Tayrac 12440 Aveyron Occitanie
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English :
A typical Aveyron breakfast!
L’événement déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)