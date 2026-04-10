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déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac

déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac

déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac dimanche 19 avril 2026.

Ville : 12440 Tayrac

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 14 Tarif de base plein tarif

Tayrac

déjeuner aux tripous et tête de veau

Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Un petit déjeuner typiquement Aveyronnais !
Tripoux et tête de veau. 14  .

Tayrac 12440 Aveyron Occitanie  

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English :

A typical Aveyron breakfast!

L’événement déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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