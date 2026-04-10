Tayrac

déjeuner aux tripous et tête de veau

Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Un petit déjeuner typiquement Aveyronnais !

Tripoux et tête de veau. 14 .

Tayrac 12440 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A typical Aveyron breakfast!

L’événement déjeuner aux tripous et tête de veau Tayrac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)