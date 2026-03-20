Déjeuner aux tripous/tête de veau

Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le comité des fêtes vous propose un déjeuner convivial !

14 .

Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 07 37 21 39

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English :

The Comité des fêtes invites you to a convivial lunch!

L’événement Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)