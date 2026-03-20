Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac

Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac

Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac dimanche 19 avril 2026.

Ville : 12440 Tayrac

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 14 Tarif de base plein tarif

Déjeuner aux tripous/tête de veau

Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le comité des fêtes vous propose un déjeuner convivial !
14  .

Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 07 37 21 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes invites you to a convivial lunch!

L’événement Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)