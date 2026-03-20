Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac
Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac dimanche 19 avril 2026.
Déjeuner aux tripous/tête de veau
Tayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le comité des fêtes vous propose un déjeuner convivial !
14 .
Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 07 37 21 39
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English :
The Comité des fêtes invites you to a convivial lunch!
L’événement Déjeuner aux tripous/tête de veau Tayrac a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)