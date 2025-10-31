Déjeuner aux tripoux de l’APE Vimenet-Gaillac à Gagnac

Gaillac-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’APE de Vimenet-Gaillac organise un déjeuner aux tripoux à partir de 8h à la salle des fêtes de Gagnac.

Buvette et tombola avec un lot apéritif. Tarif du menu à venir

Au menu à venir

Possibilité d’emporter, n’oubliez pas d’amener votre plat ! .

Gaillac-d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie apevimenetgaillac@gmail.com

English :

The APE de Vimenet-Gaillac is organizing a tripoux lunch starting at 8am at the Salle des Fêtes in Gagnac.

L’événement Déjeuner aux tripoux de l’APE Vimenet-Gaillac à Gagnac Gaillac-d’Aveyron a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)