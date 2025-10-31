Déjeuner aux tripoux de l’APE Vimenet-Gaillac à Gagnac Gaillac-d’Aveyron

Déjeuner aux tripoux de l’APE Vimenet-Gaillac à Gagnac Gaillac-d’Aveyron dimanche 8 mars 2026.

Gaillac-d’Aveyron Aveyron

L’APE de Vimenet-Gaillac organise un déjeuner aux tripoux à partir de 8h à la salle des fêtes de Gagnac.
Buvette et tombola avec un lot apéritif. Tarif du menu à venir
Au menu à venir
Possibilité d’emporter, n’oubliez pas d’amener votre plat !   .

Gaillac-d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie   apevimenetgaillac@gmail.com

The APE de Vimenet-Gaillac is organizing a tripoux lunch starting at 8am at the Salle des Fêtes in Gagnac.

