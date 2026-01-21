DÉJEUNER AUX TRIPOUX Salle des fêtes d’Auxillac La Canourgue

DÉJEUNER AUX TRIPOUX

Salle des fêtes d’Auxillac Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’OGEC de l’école d’Auxillac vous invite à un Déjeuner aux tripoux à la salle des fêtes d’Auxillac à partir de 8h !

Au menu Assiette de charcuterie, tripoux pommes de terre, fromage, fouace, café ou vin.

Tarif 15€/personne sur place

8€ à emporter pommes de terre + tripoux(penser à amener son contenant)

Réservation au 06 71 19 23 78 ou école.auxillac@orange.fr

L’OGEC de l’école d’Auxillac vous invite à un Déjeuner aux tripoux à la salle des fêtes d’Auxillac à partir de 8h !

Au menu Assiette de charcuterie, tripoux pommes de terre, fromage, fouace, café ou vin.

Tarif 15€/personne sur place

8€ à emporter pommes de terre + tripoux(penser à amener son contenant)

Réservation au 06 71 19 23 78 ou école.auxillac@orange.fr .

Salle des fêtes d’Auxillac Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 71 19 23 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Auxillac school OGEC invites you to a Déjeuner aux tripoux at the Auxillac village hall from 8am!

On the menu: charcuterie platter, tripoux potatoes, cheese, fouace, coffee or wine.

Price: 15? per person on site

8? to take away: potatoes + tripoux (remember to bring your own container)

Reservations on 06 71 19 23 78 or école.auxillac@orange.fr

L’événement DÉJEUNER AUX TRIPOUX La Canourgue a été mis à jour le 2026-01-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn