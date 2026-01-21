DÉJEUNER AUX TRIPOUX Salle des fêtes d’Auxillac La Canourgue
DÉJEUNER AUX TRIPOUX Salle des fêtes d’Auxillac La Canourgue dimanche 15 mars 2026.
DÉJEUNER AUX TRIPOUX
Salle des fêtes d’Auxillac Auxillac La Canourgue Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
L’OGEC de l’école d’Auxillac vous invite à un Déjeuner aux tripoux à la salle des fêtes d’Auxillac à partir de 8h !
Au menu Assiette de charcuterie, tripoux pommes de terre, fromage, fouace, café ou vin.
Tarif 15€/personne sur place
8€ à emporter pommes de terre + tripoux(penser à amener son contenant)
Réservation au 06 71 19 23 78 ou école.auxillac@orange.fr
Salle des fêtes d’Auxillac Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 71 19 23 78
English :
The Auxillac school OGEC invites you to a Déjeuner aux tripoux at the Auxillac village hall from 8am!
On the menu: charcuterie platter, tripoux potatoes, cheese, fouace, coffee or wine.
Price: 15? per person on site
8? to take away: potatoes + tripoux (remember to bring your own container)
Reservations on 06 71 19 23 78 or école.auxillac@orange.fr
