Déjeuner aux tripoux

Mur-de-Barrez Aveyron

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Rendez-vous à 8h à l’EHPAD Résidence du parc de la Corette à Mur-de-Barrez pour un déjeuner aux tripoux.

Organisé par l’amicale de l’EHPAD. Au menu Tripoux et pommes de terre, fromage et tarte aux pommes maison.

Réservation obligatoire au 05 65 66 02 33 avant le 1er avril. 10 .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 02 33

Meet at 8am at the EHPAD Résidence du parc de la Corette in Mur-de-Barrez for a tripoux lunch.

