Déjeuner aux tripoux

Place du Sol Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Déjeuner aux tripoux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

9h à 14h Salle des Fêtes. Organisé par l’APE de St Léons dans le cadre de la randonnée gourmande. Ouvert à tous. 17€ ad/ 10€ enf. Réservations au 06 10 85 13 12 ou 06 01 80 26 95.

10 .

Place du Sol Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie

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English :

9am to 2pm Salle des Fêtes. Organized by the APE de St Léons as part of the randonnée gourmande . Open to all. 17? ad/ 10? enf. Reservations on 06 10 85 13 12 or 06 01 80 26 95.

L’événement Déjeuner aux tripoux Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)