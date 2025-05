DÉJEUNER AVEC LES BERGERS – Vialas, 25 mai 2025 07:30, Vialas.

Lozère

DÉJEUNER AVEC LES BERGERS Col de Banette Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 07:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

RdV à 7h30 au Col de Banette pour un petit déjeuner avec les bergers en route pour l’Estive sur le Mont Lozère Possibilité de les accompagner jusqu’au Col de Chialso

RdV à 7h30 au Col de Banette pour un petit déjeuner avec les bergers en route pour l’Estive sur le Mont Lozère Possibilité de les accompagner jusqu’au Col de Chialso .

Col de Banette

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

Meet at 7:30 am at Col de Banette for breakfast with the shepherds on their way to the Estive on Mont Lozère ? Possibility of accompanying them to the Col de Chialso

German :

Treffpunkt um 7:30 Uhr am Col de Banette für ein Frühstück mit den Schäfern auf dem Weg zur Estive auf dem Mont Lozère? Möglichkeit, sie bis zum Col de Chialso zu begleiten

Italiano :

Ritrovo alle 7:30 al Col de Banette per fare colazione con i pastori in cammino verso le Estive sul Mont Lozère ? Possibilità di accompagnarli fino al Col de Chialso

Espanol :

¿Nos vemos a las 7:30 en el Col de Banette para desayunar con los pastores de camino al Estive en el Mont Lozère? Posibilidad de acompañarlos al Col de Chialso

L’événement DÉJEUNER AVEC LES BERGERS Vialas a été mis à jour le 2025-05-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère