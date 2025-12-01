Déjeuner aveyronnais ou sucré Saint-Christophe-Vallon
Déjeuner aveyronnais ou sucré Saint-Christophe-Vallon dimanche 14 décembre 2025.
Déjeuner aveyronnais ou sucré
Salle des fêtes Saint-Christophe-Vallon Aveyron
2025-12-14
Déjeuner salé ou sucré, à partir de 8h à Saint Christophe!
Déjeuner salé avec
charcuterie
Tripoux ou tête de veau
Fromage
Fouace
Vin et café
Possibilité de réserver le repas à emporter!
Déjeuner sucré avec
Viennoiserie
Boisson chaude
Pain beurre confiture
Jus de fruit
Info et réservation 06 45 60 97 45. .
Salle des fêtes Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 45 60 97 45
English :
Savoury or sweet breakfast from 8am at Saint Christophe!
