Déjeuner aveyronnais ou sucré

Salle des fêtes Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Déjeuner salé ou sucré, à partir de 8h à Saint Christophe!

Déjeuner salé avec

charcuterie

Tripoux ou tête de veau

Fromage

Fouace

Vin et café

Possibilité de réserver le repas à emporter!

Déjeuner sucré avec

Viennoiserie

Boisson chaude

Pain beurre confiture

Jus de fruit

Info et réservation 06 45 60 97 45. .

Salle des fêtes Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 45 60 97 45

English :

Savoury or sweet breakfast from 8am at Saint Christophe!

L’événement Déjeuner aveyronnais ou sucré Saint-Christophe-Vallon a été mis à jour le 2025-11-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)