Déjeuner aveyronnais ou sucré Saint-Christophe-Vallon

Salle des fêtes Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Déjeuner salé ou sucré, à partir de 8h à Saint Christophe!
Déjeuner salé avec
charcuterie
Tripoux ou tête de veau
Fromage
Fouace
Vin et café

Possibilité de réserver le repas à emporter!

Déjeuner sucré avec
Viennoiserie
Boisson chaude
Pain beurre confiture
Jus de fruit

Info et réservation 06 45 60 97 45.   .

Salle des fêtes Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 45 60 97 45 

English :

Savoury or sweet breakfast from 8am at Saint Christophe!

