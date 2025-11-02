Déjeuner belge et théâtre sur grand écran Albas
Déjeuner belge et théâtre sur grand écran Albas dimanche 2 novembre 2025.
Déjeuner belge et théâtre sur grand écran
70 Place de la Dîme Albas Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Venez assister à la projection du spectacle de théâtre Bossemans et Coppenolle sur la Promenade du Limau, place de la dîme à Albas, un repas belge est également organisé.
70 Place de la Dîme Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69
English :
Come and see the theater show Bossemans et Coppenolle on the Promenade du Limau, place de la dîme in Albas, and enjoy a Belgian meal.
German :
Besuchen Sie die Vorführung des Theaterstücks Bossemans und Coppenolle auf der Promenade du Limau, Place de la dîme in Albas. Außerdem wird ein belgisches Essen organisiert.
Italiano :
Assistete alla proiezione dello spettacolo teatrale Bossemans et Coppenolle sulla Promenade du Limau, Place de la dîme ad Albas, e gustate un pasto belga.
Espanol :
Asista a la proyección del espectáculo teatral Bossemans et Coppenolle en la Promenade du Limau, Place de la dîme de Albas, y disfrute de una comida belga.
