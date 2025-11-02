Déjeuner belge et théâtre sur grand écran Albas

Déjeuner belge et théâtre sur grand écran

Venez assister à la projection du spectacle de théâtre Bossemans et Coppenolle sur la Promenade du Limau, place de la dîme à Albas, un repas belge est également organisé.

English :

Come and see the theater show Bossemans et Coppenolle on the Promenade du Limau, place de la dîme in Albas, and enjoy a Belgian meal.

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Theaterstücks Bossemans und Coppenolle auf der Promenade du Limau, Place de la dîme in Albas. Außerdem wird ein belgisches Essen organisiert.

Italiano :

Assistete alla proiezione dello spettacolo teatrale Bossemans et Coppenolle sulla Promenade du Limau, Place de la dîme ad Albas, e gustate un pasto belga.

Espanol :

Asista a la proyección del espectáculo teatral Bossemans et Coppenolle en la Promenade du Limau, Place de la dîme de Albas, y disfrute de una comida belga.

