Et si tu venais passer un midi sympa au grand air, autour d’un bon brasero ?

Un moment convivial pour se régaler, profiter du soleil et découvrir le domaine !

Formule Brasero 35€ TTC / pers (hors boisson)

Apéritif offert !

AU MENU Animation autour du Brasero

– Paleron de bœuf façon Maître d’hôtel

– Pluma de porc ibérique aux piments d’Espelette

– Poisson du marché, beurre citronné

– Crevettes marinées & flambées

– Poêlée de légumes de saison

– Grenailles à la fleur de sel

Pour terminer en douceur

– 4 mignardises sucrées

Une belle occasion de découvrir le domaine de la Maroutière, profiter du cadre et se faire plaisir.

Réserve vite ta place avant le 6 juin 2025

Les places sont limitées à 60 personnes

(annulation en dessous de 50 participants et en cas de mauvais temps) .

Lieu-dit la Maroutière

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire domainelamaroutiere@gmail.com

