Déjeuner caritatif ukrainien, Château Dauzac, Labarde

Déjeuner caritatif ukrainien Dimanche 19 avril, 12h00 Château Dauzac Gironde

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T12:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T12:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Un événement caritatif en faveur de l’Ukraine

Cet événement s’adresse à tous les soutiens de l’Ukraine ainsi qu’à la communauté ukrainienne, dont de nombreuses familles réfugiées arrivées à Bordeaux et dans la région. Une occasion de se retrouver, d’échanger et de récolter des fonds pour un projet d’accueil des enfants ukrainiens, membres du collectif artistique de la ville de Soumy, proche du front, au mois de mai à Bordeaux. Ce séjour a pour objectif d’établir des ponts culturels mais aussi d’offrir du repos aux jeunes artistes qui continuent à créer de l’art sous le bruit des drones, des explosions et des sirènes.

Château Dauzac 1 avenue georges johnston, 33460 Labarde Labarde 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ukraine-amitie/evenements/fete-de-paques-dimanche-19-avril-2026 »}]

Le consul honoraire d’Ukraine en NouvelleAquitaine, les associations Ukraine Amitié et Pont de l’Espoir, ont le plaisir de convier au déjeuner caritatif au Château Dauzac le dimanche 19 avril à 12h00. Ukraine caritatif humanitaire solidaire

Ukraine Amitié