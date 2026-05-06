Déjeuner champêtre et tombola Parc de l’annexe de la mairie Auberville
Déjeuner champêtre et tombola Parc de l’annexe de la mairie Auberville dimanche 5 juillet 2026.
Auberville
Déjeuner champêtre et tombola
Parc de l’annexe de la mairie D513 Auberville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 13:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Profitez d’un buffet champêtre suivi d’une tombola, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Inscription obligatoire.
Profitez d’un buffet champêtre suivi d’une tombola, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Inscription obligatoire. .
Parc de l’annexe de la mairie D513 Auberville 14640 Calvados Normandie +33 6 60 03 03 04
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English : Déjeuner champêtre et tombola
Enjoy a country-style buffet followed by a tombola, all in a warm and friendly atmosphere! Registration required.
L’événement Déjeuner champêtre et tombola Auberville a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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