Déjeuner champêtre et tombola Parc de l’annexe de la mairie Auberville

Auberville

Déjeuner champêtre et tombola

Parc de l’annexe de la mairie D513 Auberville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 13:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Profitez d’un buffet champêtre suivi d’une tombola, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Inscription obligatoire.

Profitez d’un buffet champêtre suivi d’une tombola, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Inscription obligatoire. .

Parc de l’annexe de la mairie D513 Auberville 14640 Calvados Normandie +33 6 60 03 03 04

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English : Déjeuner champêtre et tombola

Enjoy a country-style buffet followed by a tombola, all in a warm and friendly atmosphere! Registration required.

L’événement Déjeuner champêtre et tombola Auberville a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge