Déjeuner Champêtre – Reboursin, 29 mai 2025 12:30, Reboursin.

Indre

Déjeuner Champêtre D2A Reboursin Indre

L’AEP Saint Laurian vous convie à son déjeuner champêtre au château de l’Abeaupinière

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité dans un cadre bucolique

Réservation obligatoire 17 .

D2A

Reboursin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 82 65

English :

AEP Saint Laurian invites you to its luncheon at Château de l’Abeaupinière

German :

Die AEP Saint Laurian lädt Sie zu ihrem ländlichen Mittagessen im Château de l’Abeaupinière ein

Italiano :

L’AEP Saint Laurian vi invita al pranzo di campagna al castello dell’Abeaupinière

Espanol :

La AEP Saint Laurian le invita a su almuerzo campestre en el castillo de l’Abeaupinière

