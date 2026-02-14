Déjeuner choucroute

rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 12:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Repas musical avec hans Krainer Band. Au menu choucroute garnie, forêt noire et café. Ouverture des portes à 11h30. Uniquement sur réservation avant le 8 mars 2026.

rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 28 19 62 54

English :

Musical meal with Hans Krainer Band. Menu: sauerkraut, black forest and coffee. Doors open at 11:30 am. Reservations required by March 8, 2026.

L'événement Déjeuner choucroute Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-14