Déjeuner cinématographique Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Déjeuner cinématographique

Théâtre Edwige Feuillère 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Début : 2026-02-01 11:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Déjeuner à l’honneur des invités du Festival, ouvert à tous (réservation auprès du Point Accueil Festival) .

Théâtre Edwige Feuillère 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com

