Déjeuner concert à la Promenade du Limau Albas
Déjeuner concert à la Promenade du Limau Albas dimanche 7 décembre 2025.
Déjeuner concert à la Promenade du Limau
70 place de la Dîme Albas Lot
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07
Le groupe Fernando Trio (Violon, guitares, jazz tsigane) se produit à a la Promenade du Limau !
Réservation fortement conseillée.
70 place de la Dîme Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69
English :
The Fernando Trio (violin, guitars, gypsy jazz) performs at the Promenade du Limau!
Reservations strongly advised.
