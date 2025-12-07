Déjeuner concert à la Promenade du Limau Albas

Déjeuner concert à la Promenade du Limau

70 place de la Dîme Albas Lot

Tarif : – – EUR

2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le groupe Fernando Trio (Violon, guitares, jazz tsigane) se produit à a la Promenade du Limau !

Réservation fortement conseillée.

The Fernando Trio (violin, guitars, gypsy jazz) performs at the Promenade du Limau!

Reservations strongly advised.

