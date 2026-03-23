Déjeuner-concert au Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas
Déjeuner-concert au Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas dimanche 5 avril 2026.
Déjeuner-concert au Bistro Régent
Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : 34 – 34 – 34 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Menu spécial Pâques
Servi le dimanche 5 et lundi 6 avril, de 12h à 14h
> Apéritif soupe champenoise
> 9 plats au choix (magret de canard, escalope de saumon frais, pièce de bœuf grillée, etc.), accompagnés de frites fraîches à volonté, salade verte et sauce Charmélcia
> Café gourmand
Réservation conseillée auprès du Bistro Régent. .
Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 75 57 00 stjulien.troyes@bistroregent.fr
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L’événement Déjeuner-concert au Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne