Déjeuner-concert au Bistro Régent

Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 34 – 34 – 34 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Menu spécial Pâques

Servi le dimanche 5 et lundi 6 avril, de 12h à 14h



> Apéritif soupe champenoise

> 9 plats au choix (magret de canard, escalope de saumon frais, pièce de bœuf grillée, etc.), accompagnés de frites fraîches à volonté, salade verte et sauce Charmélcia

> Café gourmand



Réservation conseillée auprès du Bistro Régent. .

Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 75 57 00 stjulien.troyes@bistroregent.fr

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English :

L’événement Déjeuner-concert au Bistro Régent Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne