Déjeuner-concert Yannig Noguet Janzé

3 Rue Louis Amoureux Janzé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-10 12:45:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
CONCERT DE YANNIG NOGUET
Parmi la vague actuelle des accordéonistes diatoniques bretons, il fait parti des quelques uns qui s’en détachent, grâce à ses qualités énergie, générosité et sensibilité. Depuis le début des années 2000, l’univers musical de Yannig s’enrichit de nombreuses rencontres avec Doudou N’diaye Rose, Gilles Servat, Elisa Vellia, Gérard Delahaye, avec lesquels il travaille encore aujourd’hui.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée 45 min
Gratuit
Tout public
Janzé, la Canopée
Apportez votre sandwich
Infos et réservations
rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87
3 Rue Louis Amoureux Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87
