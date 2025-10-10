Déjeuner-concert Yannig Noguet Janzé

vendredi 10 octobre 2025.

Déjeuner-concert Yannig Noguet

3 Rue Louis Amoureux Janzé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10 12:45:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

CONCERT DE YANNIG NOGUET

Parmi la vague actuelle des accordéonistes diatoniques bretons, il fait parti des quelques uns qui s’en détachent, grâce à ses qualités énergie, générosité et sensibilité. Depuis le début des années 2000, l’univers musical de Yannig s’enrichit de nombreuses rencontres avec Doudou N’diaye Rose, Gilles Servat, Elisa Vellia, Gérard Delahaye, avec lesquels il travaille encore aujourd’hui.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 45 min

Gratuit

Tout public

Janzé, la Canopée

Apportez votre sandwich

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

3 Rue Louis Amoureux Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

