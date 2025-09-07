Déjeuner convivial à Cadayrac Salles-la-Source
Déjeuner convivial à Cadayrac Salles-la-Source dimanche 7 septembre 2025.
Déjeuner convivial à Cadayrac
Salles-la-Source Aveyron
Début : Dimanche 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Le 7 septembre, rendez-vous sur la place de l’église de Cadayrac (Salles-la-Source) pour une soirée conviviale autour de ris d’agneaux, tripoux et soupe au fromage. Les Cades vous attendent nombreux pour partager ce moment chaleureux !
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 25 52
English :
On September 7, join us on the church square in Cadayrac (Salles-la-Source) for a convivial evening of lamb sweetbreads, tripoux and cheese soup. The Cades are looking forward to seeing you there!
German :
Am 7. September treffen Sie sich auf dem Kirchplatz von Cadayrac (Salles-la-Source) zu einem geselligen Abend bei Lammbries, Tripoux und Käsesuppe. Die Cades erwarten Sie zahlreich, um diesen herzlichen Moment zu teilen!
Italiano :
Il 7 settembre, unitevi a noi sulla piazza della chiesa di Cadayrac (Salles-la-Source) per una serata conviviale a base di animelle di agnello, tripoux e zuppa di formaggio. I Cades sono impazienti di vedervi lì!
Espanol :
El 7 de septiembre, disfrute en la plaza de la iglesia de Cadayrac (Salles-la-Source) de una agradable velada a base de mollejas de cordero, tripoux y sopa de queso. Los Cade estarán encantados de recibirle
