Déjeuner convivial à Cadayrac Salles-la-Source

Salles-la-Source

Dimanche 2025-09-07

2025-09-07

Retrouvez-nous le 7 septembre sur la pittoresque place de l’église de Cadayrac, à Salles-la-Source, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité. Au menu ris d’agneaux, tripoux et soupe au fromage. Les Cades vous invitent à partager ce moment gourmand et chaleureux. Venez nombreux célébrer les saveurs du terroir dans une ambiance authentique ! .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 25 52

English:

On September 7, join us on the church square in Cadayrac (Salles-la-Source) for a convivial evening of lamb sweetbreads, tripoux and cheese soup. The Cades are looking forward to seeing you there!

German:

Am 7. September treffen Sie sich auf dem Kirchplatz von Cadayrac (Salles-la-Source) zu einem geselligen Abend bei Lammbries, Tripoux und Käsesuppe. Die Cades erwarten Sie zahlreich, um diesen herzlichen Moment zu teilen!

Italiano:

Il 7 settembre, unitevi a noi sulla piazza della chiesa di Cadayrac (Salles-la-Source) per una serata conviviale a base di animelle di agnello, tripoux e zuppa di formaggio. I Cades sono impazienti di vedervi lì!

Espanol:

El 7 de septiembre, disfrute en la plaza de la iglesia de Cadayrac (Salles-la-Source) de una agradable velada a base de mollejas de cordero, tripoux y sopa de queso. Los Cade estarán encantados de recibirle

