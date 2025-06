Déjeuner-croisière au coeur du patrimoine Halte fluviale Saint-Vallier 22 juin 2025 12:30

Drôme

Déjeuner-croisière au coeur du patrimoine Halte fluviale 1, rue du bélvédère Saint-Vallier Drôme

Tarif : 53 – 53 – 53 EUR

Début : Dimanche 2025-06-22 12:30:00

fin : 2025-06-22 15:30:00

2025-06-22

Unique ! embarquez sur le bateau des Canotiers pour 3h de balade sur le Rhône entre Arras et Andancette et profitez des commentaires passionnants du pdt de l’association Histoire et patrimoine de Saint Vallier. Repas local et de saison servi à bord.

Halte fluviale 1, rue du bélvédère

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

English :

Unique! Come aboard the « Canotiers » boat for a 3-hour cruise on the Rhône between Arras and Andancette, with a fascinating commentary by the president of the Saint Vallier History and Heritage Association. Local and seasonal meal served on board.

German :

Einmalig! Gehen Sie an Bord des Canotiers-Bootes für eine dreistündige Fahrt auf der Rhône zwischen Arras und Andancette und genießen Sie die spannenden Kommentare des Vorsitzenden des Vereins Geschichte und Kulturerbe von Saint Vallier. Lokale und saisonale Mahlzeiten werden an Bord serviert.

Italiano :

Unica nel suo genere: salite a bordo del battello Canotiers per una crociera di 3 ore sul Rodano tra Arras e Andancette, con un commento affascinante del presidente dell’Associazione Storia e Patrimonio di Saint Vallier. Pasto locale e stagionale servito a bordo.

Espanol :

Único: Suba a bordo del barco Canotiers para realizar un crucero de 3 horas por el Ródano entre Arras y Andancette, con fascinantes comentarios del presidente de la Asociación de Historia y Patrimonio de Saint Vallier. Comida local y de temporada servida a bordo.

